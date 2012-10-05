В Красноярском крае завершилась посевная

Аграрии Красноярского края завершили посевную кампанию, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

Согласно заключительной сводке минсельхоза, к 14 июня яровые зерновые и зернобобовые посеяны на площади 1 млн 35 тыс гектаров, что соответствует уровню прошлого года. 867 гектаров площадей зерновых и зернобобовых засеяно по ресурсосберегающим технологиям, которые позволяют уменьшить расход топлива и тем самым снизить себестоимость краевого зерна.

Как сообщил заместитель председателя правительства края — министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов, в этом году хозяйства пошли на существенное увеличение площадей кормовых. «На 40 % увеличился посев масличных культур, в том числе на 30 % — ярового рапса. На 14 % возросли площади зернобобовых, на 8 % — кукурузы по зерновой технологии. Введение в рационы кормления сельхозживотных данных культур поможет увеличить отдачу в молочном животноводстве, развитие которого является приоритетным направлением регионального АПК», — подчеркнул министр.

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Под урожай 2016 завезено 48,4 тыс тонн действующего вещества минеральных удобрений, что существенно выше, чем в 2016 (41 тыс тонн). Удобрено 720 тыс га (в прошлом году — 630 тыс га). В рамках господдержки АПК министерством осуществлена закупка и безвозмездная передача крестьянам средств химической защиты растений, которые позволяют протравить 80 % семян зерновых, зернобобовых культур и семян ярового рапса, а также провести химическую прополку на 90 % площади зерновых, зернобобовых культур, ярового рапса, люпина, подсолнечника и кукурузы.

Таким образом, созданы все предпосылки для получения хорошего урожая, к приемке которого уже начали готовиться элеваторы и хлебоприемные хозяйства, подчеркнули в минсельхозе.

Шорохов также сообщил, что в 2017 году мощности хранения зерна в Красноярском крае составляют 3 198,4 тыс тонн единовременного хранения: 2 300,8 тыс тонн — в хозяйствах и 897,6 тыс тонн — в специализированных предприятиях.

«С учетом зерна урожая прошлых лет, находящегося на хранении, свободные емкости хранения позволяют разместить 2 558,5 тыс. тонн зерна. Даже если урожай в этом году превысит прошлогодний, у нас хватит мощностей. Кроме того, министерство ведет переговоры с руководством АО „Объединенная зерновая компания“ по вопросу отгрузки с территории края зерна федерального интервенционного фонда урожая 2008, 2009 и 2011 годов. Данная мера позволит освободить для размещения зерна нового урожая более 110 тыс. тонн мощностей единовременного хранения», — заключил министр.