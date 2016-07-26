Краевой бюджет поможет аграриям получить кредит с пониженной ставкой

Красноярские аграрии смогут компенсировать из краевого бюджета часть затрат на погашение краткосрочных и инвестиционных кредитов. На эти цели из региональной казны выделено 147 млн рублей, сообщили в пресс-службе краевого минсельхоза. Такие меры стали возможными после внесения изменений в закон края «О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края».

Возмещение части затрат за счет средств краевого бюджета будет осуществляться в размере ключевой ставки, установленной Центральным Банком России. Сейчас она составляет 9,25 %. При этом аграрии получат возможность оплачивать лишь 5 % от ежемесячных банковских взносов.

Напомним, в этом году на уровне федерации принято решение о льготном кредитовании аграриев за счет федерального бюджета. Механизм предполагает переход на систему, при которой процентная ставка при предоставлении кредита банком для сельхозпроизводителей изначально составит не более 5 % годовых. Остальные проценты гасятся из федерального бюджета. Необходимость ввести подобную меру на краевом уровне объяснил заместитель председателя правительства края — министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов.

«Потребность краевого АПК в кредитовании составляет порядка 2,5 млрд рублей в год. В 2017 году Минсельхоз России выделил Красноярскому краю объем лимитов на субсидирование в размере 111 млн рублей. Это позволило 41 субъекту АПК получить льготные кредиты на сумму порядка 800 млн рублей, однако значительная часть сельхозпроизводителей была вынуждена взять в банках коммерческие кредиты. В целях оказания им государственной поддержки в период проведения сезонных полевых работ губернатор края Виктор Толоконский принял решение о выделении из бюджета дополнительно 147 млн рублей — 97 млн рублей на субсидирование краткосрочных кредитов, и 50 млн — на субсидирование инвестиционных. Этот объем средств позволит аграриям привлечь кредиты на сумму 2,2 млрд рублей», — сообщил Шорохов.

Материалы по теме Александр Походин: «Аграрные технологии в крае поставлены на поток» Почему в Красноярском крае можно и нужно собирать богатые урожаи

Новые статьи, появившиеся в законе после принятия на сессии Законодательного Собрания края, предусматривают возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным после 1 января 2017 года на срок до 1 года, и возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок от 2 до 15 лет. Планируется, что уже с августа, после подготовки необходимой нормативно-правовой базы, аграрии смогут получать субсидии на коммерческие кредиты.

Отметим, кредиты имеют целевой характер. Деньги можно будет потратить по строго оговоренным в законе направлениям, среди которых по краткосрочным кредитам: приобретение семян, ГСМ, минеральных удобрений, средств химической защиты, кормов, ветеринарных препаратов, племенного молодняка; по инвестиционным — приобретение тракторов, автомобилей, оборудования для животноводства, строительство животноводческих комплексов мясного и молочного направления, а также племенных сельхозживотных.