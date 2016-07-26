Красноярская ГЭС помогла провести рыболовный фестиваль «Карасенок»

В восьмой раз в Красноярске проходит детский фестиваль «Карасенок». В выходной день на территории озера «Емельяновское» собрались ребята из детских домов Красноярска и края, городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росток», центра социальной помощи семье и детям «Дивногорский», а также дети из многодетных семей Красноярска и Манского района.

Всего в этом году половить рыбу съехались 45 детей, которые разбившись на команды, устроили из рыбалки соревнования.

Фестиваль является социально-значимым мероприятием, направленным на социальную адаптацию детей, оставшихся без попечения родителей и детей, воспитывающихся в многодетных семьях. Организаторами фестиваля выступают Красноярское краевое отделение Российского детского фонда и рыболовный клуб «Тугун» при поддержке министерства образования Красноярского края и партнеров фестиваля. Третий год подряд генеральным партнером детского рыболовного праздника является Красноярская ГЭС ЕвроСибЭнерго, которая в этом году всем участникам подарила фирменные рюкзаки и набор канцелярских товаров для школы.

На открытии председатель Красноярского краевого отделения Российского детского фонда Наталья Спирина отметила: «Карасенок — любимое мероприятие как для организаторов, так и для наших подопечных. Ведь для многих из них — это редкая возможность побывать на природе и под руководством взрослых научиться ловить рыбу, получить навыки коммуникации в других условиях, отличных от социального учреждения. И здесь заложен не только воспитательный эффект. Наша акция простирается гораздо глубже. И взрослые от этого общения также получают заряд добра и позитива на долгое время».

Для всех участников фестиваля был приготовлен обед от «шеф-повара» рыболовного клуба «Тугун». Победителями фестиваля в командном зачете стали ребята из социального приюта «Росток». В личном зачете отличилась также команда «Ростка». А первое место досталось Илье Мартынову, который поймал рыбы почти на килограмм.