Очевидец не пустил опасного водителя на рыбалку

В Северо-Енисейске неравнодушный мужчина сдал полицейским автомобилиста с признаками алкогольного опьянения, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Инцидент произошел накануне днем. Местный житель сообщил полицейским, что по одной из городских дорог на отечественном легковом автомобиле катается нетрезвый водитель. Очевидец заметил, как он неуверенно отъезжал от магазина и совершал опасные маневры, поэтому заподозрил, что он пьян.

Сотрудники ГИБДД задержали подозрительного водителя — у 32-летнего мужчины установили алкогольное опьянение. При этом он даже не стал отрицать, что выпивал.

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«Он пояснил сотрудникам ДПС, что собрался ехать на рыбалку, при этом прав на управление транспортом не имеет. Стражи порядка назначили нарушителю наказание в виде административного ареста 10 суток. Транспортное средство помещено на спецстоянку», — рассказали в полиции.

Бдительного мужчину, который не остался равнодушным к нарушению Правил дорожного движения и вызвал полицейских, пообещали наградить благодарственным письмом и памятным подарком.