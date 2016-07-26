Из-за ремонта трубопровода в Красноярске закроют улицу Дубровинского

Красноярская теплотранспортная компания (КТТК, входит в энергохолдинг СГК) приступает к капитальному ремонту магистрального трубопровода на улице Дубровинского в Красноярске. Для проведения работ будет временно изменена схема движения автомобильного транспорта в центре города.

Ремонт на участке от улицы Кирова до Коммунального моста продлится с 17 июня по 10 августа. За это время будет заменено 638,2 погонных метра теплосети (в однотрубном исчислении) диаметром 700 мм. График ремонтных работ согласован с администрацией Центрального района, администрацией Красноярска и государственной инспекцией по безопасности дорожного движения.

«Нам предстоит отремонтировать достаточно сложный отрезок магистрали, которая пересекает проезжую часть. Для размещения спецтехники и ведения работ придется полностью перекрыть движение на ремонтируемом участке улицы Дубровинского — от перекрестка с улицей Кирова до Коммунального моста. Объезд перекрытого участка при движении от четвертого моста в сторону Советского района с 19 июня будет осуществляться по набережной Енисея. С вечера 16 июня по 19 июня участок будет полностью закрыт для автомобильного транспорта», — пояснил директор Красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов.

Материалы по теме «Улицы должны преобразиться»: ремонт красноярских дорог дополнят благоустройством

В настоящее время подрядной организацией АО «СибЭР», которая будет проводить ремонт тепловой сети, а также специализированной организацией по установке дорожных знаков и светофорных объектов проводятся подготовительные работы по схеме организации дорожного движения, согласованной ГИБДД Красноярска и управлением дорог и благоустройства департамента городского хозяйства администрации города: выгораживается рабочая зона, устанавливаются дорожные знаки и информационные щиты для водителей с измененной схемой движения, дополнительные светофорные объекты.

Компания приносит извинения жителям города за временное неудобство в передвижении по центральной части города. Капитальный ремонт — неотъемлемая составляющая в подготовке сетевой инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону и гарантия безаварийного теплоснабжения потребителей, добавили в компании.