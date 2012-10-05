Представлены схемы перекрытий центральных улиц Красноярска (видео)

В субботу, 20 мая, в Красноярске начнется масштабный дорожный ремонт. Коммунальный мост на все лето закроют для проезда личного транспорта, а на многих центральных улицах движение будет ограничено. В мэрии предупреждают: «заторовых ситуаций избежать не удастся».

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Напомним, Коммунальный мост в этом году будут ремонтировать на половине, ближайшей к правому берегу. На первом этапе ремонта другой половиной моста и Ярыгинским проездом можно будет пользоваться всем желающим. Затем начнется ремонт путепровода через ул. Дубровинского, и тогда весь мост закроют для личного транспорта. Только общественный транспорт и спецслужбы смогут пользоваться мостом в течение всего времени дорожных работ.

Во время закрытия Коммунального моста будет идти ремонт на пр. «Красноярский рабочий» — на участке от ул. Затонской до Предмостной площади. В департаменте горхозяйства отметили, что это «позволит ограничить транспортный поток в сторону моста и организовать объезд по ул. Семафорной в сторону 4-го моста или Октябрьского моста».

На участке ул. Дубровинского от Коммунального моста до ул. Перенсона будут ремонтировать теплотрассу. В связи с этим решено открыть для движения верхний ярус набережной от ул. Диктатуры Пролетариата до Коммунального моста. Движение там будет односторонним.

Односторонней станет и сама ул. Диктатуры Пролетариата на участке от Дубровинского до ул. Республики. На всем этом участке будет запрещена остановка и стоянка транспорта.

На участке от ул. Республики до ул. Ады Лебедевой изменится направление одностороннего движения по ул. Обороны и ул. Грибоедова.

«В результате образуется три квартальных кольца: ул. Обороны — ул. Диктатуры, ул. Грибоедова — ул. Кирова, ул. Грибоедова — ул. Перенсона, что позволит наиболее эффективно использовать ул. А. Лебедевой, ул. Республики, тем самым разгружая пр. Мира, ул. Карл Маркса и ул. Ленина», — пояснили в пресс-службе департамента горхозяйства мэрии.

Появятся четыре новых светофора на следующих перекрестках:

ул. Дубровинского — ул. Диктатуры Пролетариата;

ул. Грибоедова — ул. А. Лебедевой;

ул. Вейнбаума — ул. А. Лебедевой;

ул. Перенсона — ул. Брянская.

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При ремонте других улиц — Карла Маркса, Игарская, Партизана Железняка, проспекта «Красноярский рабочий» — будут применяться типовые схемы с перекрытием по полосам движения.

В связи со строительством ул. Волочаевской по ночам на 2-3 часа будут частично ограничивать движение по четвертому мосту.