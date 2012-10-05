На Красноярской ТЭЦ-1 построят новую дымовую трубу

Красноярская ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании объявляет конкурс на выбор подрядной организации для выполнения проектно-изыскательских работ по строительству дымовой трубы. Новое высотное сооружение заменит три действующие трубы ТЭЦ, что позволит увеличить рассеивание выбросов вредных веществ в ходе производства энергии.

В техническом задании указано, что проектирование должно пройти в несколько этапов. На первом предусмотрено проведение исследования производителей и поставщиков необходимых (сертифицированных) материалов и оборудования, которые должны иметь положительный опыт эксплуатации на объектах энергетики и промышленности РФ.

При разработке предпроектного предложения подрядной организации важно определить параметры новой трубы — сечение и высоту, схему подключения к ней котлов. Сложившаяся инфраструктура станции должна быть полноценно использована. Также необходимо предусмотреть риски, связанные с реализацией технологических решений. В строительной части выбранная организация должна будет выполнить последовательный демонтаж старых труб и монтаж новой с максимальным сохранением существующих зданий и сооружений. Утвержденный СГК вариант в обязательном порядке пройдет оценку государственной экспертизы.

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«По итогам подготовки предпроектного предложения разработчики нам представят презентацию с наглядной демонстрацией предлагаемой компоновки оборудования в 3D-модели. Мы должны будем получить вариант с четким представлением эффективности новой трубы в плане рассеивания выбросов станции, — пояснил директор Красноярсной ТЭЦ-1 Сергей Бородулин. — Существует обратная квадратичная зависимость — с ростом высоты трубы на каждые 10 метров концентрация загрязняющих веществ уменьшается на 15% и, следуя такому закону, нам удастся более эффективно использовать климатические условия благодаря тому, что высота новой трубы будет более 200 метров и исходящие газы с мелкими частицами золы будут попадать в высокие слои атмосферы, где всегда присутствует ветер, соответственно, рассеивание будет происходить более эффективно и далеко за пределами города».

Напомним, строительство новой трубы на Красноярской ТЭЦ-1 взамен действующих — часть масштабного проекта модернизации станции и повышения эффективности ее природоохранного оборудования. В 2017 году станция проводит также проектирование установки пилотного электрофильтра на котле ТЭЦ.