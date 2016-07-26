Красноярская ТЭЦ-1 готовится к модернизации

17 мая губернатор Красноярского края Виктор Толоконский провел рабочую встречу с генеральным директором СГК и техническим руководством компании на Красноярской ТЭЦ-1. В центре внимания — план модернизации первой теплоэлектроцентрали краевой столицы.

Это первый визит главы региона на ТЭЦ-1, поэтому для подробного знакомства с предприятием и предметного обсуждения технических вопросов Виктор Толоконский прошел по цехам станции, заслушал краткое сообщение начальника смены станции на главном щите управления, а также доклад директора Красноярского филиала СГК Александра Шлегеля об итогах завершившегося накануне отопительного сезона, который все предприятия энергохолдинга прошли без серьезных сбоев. Нарушений в обеспечении потребителей энергоресурсами не допущено.

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Затем генеральный директор СГК Михаил Кузнецов представил главе региона стенд с информацией о планах модернизации природоохранного оборудования ТЭЦ-1, параметрах эффективности предусмотренных к установке электрофильтров в дополнение к действующим батарейным циклонным уловителям. Участники встречи осмотрели также площадку, где предполагается установка пилотных электрофильтров. Михаил Кузнецов пояснил, что разместить непосредственно в здании ТЭЦ новое оборудование невозможно. Проектировка и строительство станции велись много лет назад и не предполагали расположение современных на тот период газоочистных установок. Поэтому новые, более мощные по КПД очистки электрофильтры будут размещены в пристроенной части к корпусу котельного цеха.

В планах СГК, которые вошли в текст Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с губернатором Красноярского края, указано, что в 2017 году компания приступает к проектированию пилотного монтажа электрофильтров на котлах № 15 и 16, а строительство начнется — летом 2018 года. Уточняя эффекты предстоящей модернизации, Михаил Кузнецов сказал:

«Бытует мнение, что первая Красноярская ТЭЦ — это станция старая, а поэтому экологически нечистая, но на самом деле это не совсем так Что касается выбросов золы — это достаточно просто технически решаемая задача. Будучи оснащенной современными очистными сооружениями и по выбросам золы, я вас уверяю, станция ТЭЦ-1 будет одной из передовых в отрасли», — отметил он.

Помимо этого, компания рассматривает возможность демонтажа 4 действующих труб и строительство новой дымовой трубы высотой 270 метров, которая будет способствовать более эффективному рассеиванию выбросов в атмосфере. «Самое главное преимущество любой ТЭЦ перед другими источниками — это высокая труба. Дело в том, что если повышается высота трубы в полтора раза, то воздействие на окружающую среду, даже в теории, снижается в 3-4 раза, а в таких особых условиях как в Красноярске, это снижение может оказаться на порядок. Проблема Красноярска в том, что ветер зачастую пропадает, и в этот момент город душит сам себя выбросами. Но на высоте 200 метров ветер есть всегда. Поэтому мы и говорим, что в первую очередь нужно повышать высотность выбросов», — пояснил Михаил Кузнецов.

Виктор Толоконский поручил правительству края совместно с СГК до начала июля текущего года подготовить план-график всех масштабных реконструкционных работ.

«Это очень большая и капиталоемкая программа. Важно, чтобы было максимально понятно, как всё будет спроектировано, как будет проходить монтаж оборудования, чтобы точно рассчитать какие эффекты от модернизации станции мы получим в ближайшие годы», — подчеркнул губернатор.

Еще одним направлением в работе по снижению экологической нагрузки в краевом центре участники встречи назвали закрытие низкоэффективных источников тепловой энергии и перевод их потребителей на снабжение от теплоэлектроцентралей. Директор СГК привел данные статистики. Так, в 2015 году компания заместила котельные СФУ и СибЭНТЦ (по пару), в 2016 году — котельные КНЦ СО РАН и частично ФармЭнерго. После перевода потребителей на теплоснабжение от ТЭЦ-2, произошло снижение расхода натурального топлива на производство, а объем выбросов золы сократился примерно на 490 тонн, улучшилось их рассеивание. Замещение котельных компания намерена продолжить.

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Со своей стороны глава региона отметил: «Нам нужны эффекты уже сегодня, поэтому я сделал еще одно поручение и членам правительства и руководству компании, планируем сегодня к закрытию несколько котельных, которые, безусловно, дают выбросов больше и имеют низкие трубы, и летом, скорее всего, прекратится парогенерация котельной Красмаша».

Но планы компании не ограничены лишь реновацией природоохранного оборудования Красноярской ТЭЦ-1, отметили в СГК. Теплоэлектроцентраль, изначально созданная для обеспечения энергоресурсами крупных промышленных объектов, в состоянии сохранить свои потенциал с учетом модернизации основного оборудования, что потребует капиталоемких вложений. Однако собственных средств компании для этого не достаточно.

Михаил Кузнецов сказал, что на комплексное обновление ТЭЦ-1 необходимо около 7 млрд рублей. На что Виктор Толоконский заявил, что к 30 мая будет подготовлена необходимая документация для обращения к федеральным властям за финансовой поддержкой, чтобы модернизация осуществлялась в рамках действующих программ увеличения энергетических мощностей: