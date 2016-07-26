Мошенники нанесли урон страховщикам в десятки миллиардов рублей

Объем страхового мошенничества с ОСАГО в 2016 году по России составил около 40 млрд рублей. Об этом заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

По его оценкам, это привело к тому, что по итогу года убыточность автогражданки составила почти 65 млрд рублей.

Эти суммы вынимаются и из страховых организаций, и из кошельков автовладельцев, — говорит Юргенс, — мы видим, страховое мошенничество в сфере ОСАГО уже превратилось в острую социальную проблему, которая требует комплексной работы со стороны всех ведомств, которые в этом процессе участвуют.

По словам главного автостраховщика России соответствующие указания уже даны Министру внутренних дел и Генеральному прокурору, а также доведены до полпредов и руководителей местных прокуратур.

— Однако, несмотря на то, что предпринимаемые меры дают неплохой результат, для полного оздоровления отрасли потребуется комплекс действий, связанных с изменениями законодательства и тарифной политики, — сказал Юргенс.