Иномарка разбилась о столб на только что помытой дороге (видео)

На улице Академика Киренского в Красноярске «Тойоту» занесло в столб на свежевымытой дороге. По данным очевидцев, ДТП произошло сегодня рано утром возле дома № 67.

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, что 27-летний трезвый водитель не справился с управлением и въехал в столб. Другие автомобили он не задел. В результате ДТП водитель получил незначительные травмы — врачи на месте осмотрели его, но госпитализация не потребовалась. Пассажиров в его машине не было.

На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, что водитель действительно ехал по мокрой дороге. Однако в полиции не подтверждают, но и не опровергают версию о том, что мокрый асфальт мог стать сопутствующим фактором ДТП. В эту версию поверили не все интернет-пользователи: они недоумевают, как этот водитель ездит после дождя.

Отметим, в результате ДТП повреждения получил не только автомобиль, но и фонарный столб — от удара с него слетел плафон.