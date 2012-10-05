Приставы объяснили, почему не выпустили за границу мать с больным ребенком

Красноярские судебные приставы рассказали, почему не выпустили на обследование за границу мальчика с пересаженным сердцем. Сопровождающая его мать оказалась невыездной из-за долгов.

Речь идет о мальчике, которому в прошлом году провели операцию по пересадке сердца в Индии. Витя Наймушин родился здоровым, но через несколько месяцев ему выставили диагноз «дилатационная кардиомиопатия». Деньги на операцию собрали благодаря различным фондам.

Но когда в июне этого года мальчику снова потребовалось полететь в Индию на обследование, его семья не смогла вылететь за границу. Как пояснили в пресс-службе УФССП по Красноярскому краю, мать мальчика задолжала более 300 тыс. рублей, поэтому пристав вынес ограничение в праве выезда за пределы России.

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При этом в ведомстве уверяют, что в этом году женщина не обращалась в Управление по вопросу снятия ограничения на выезд. Если бы она сделала это, то поездка состоялась бы вовремя. «Существует порядок экстренного снятия ограничения в праве выезда за пределы РФ по аналогичным случаям. Для того, чтобы при наличии долга вылететь на лечение за пределы Российской Федерации, необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю информацию о том, что такое лечение действительно необходимо. Это может быть документ от лечащего врача о необходимости получения медицинских услуг за рубежом или вызов из зарубежного медицинского учреждения», — пояснили в пресс-службе.