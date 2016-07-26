«Надоело лазить по турникам»: в Абакане спасатели снимали мужчину с крана (видео)

В Абакане полиции и спасателям пришлось снимать с крана неадекватного «спортсмена», сообщили 16 июня в пресс-службе МВД Хакасии.

Информация о человеке, который залез на стрелу подъемного крана, поступила в полицию вчера, около 16 часов. Как оказалось, мужчина перелез на неохраняемую территорию промышленной базы и забрался на кран. Свидетели отмечали: он кричал что-то непонятное, ругался и отпинывал спасателей, которые пытались помочь ему.

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Через некоторое время человек самостоятельно спустился на землю по тросу и его сразу задержали. «Участковому уполномоченному полиции 39-летний мужчина, ранее привлекавшийся к ответственности за мелкие хищения, сказал, что занимается спортом, но турники ему надоели и захотелось экстрима», — пояснили в пресс-службе. Разбираться со «спортсменом» будут в психоневрологическом диспансере.