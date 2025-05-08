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На улицу Киренского рухнул строительный кран (видео)
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На улицу Киренского рухнул строительный кран (видео)

8 мая 22:23
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Сегодня вечером, около 21:20, на строительной площадке в Октябрьском районе Красноярска рухнул башенный кран.

Кран упал между домами № 41 и 27а, перегородив проезжую часть по ул. Киренского. При падении он оборвал провода, оставив соседние дома Николаевки без электричества. Стройплощадка, на которой произошла авария, принадлежит фирме «Культбыстрой».  Здесь возводили 17-этажный дом.

Судя по рекламному баннеру, ЧП произошло на стройплощадке «Культбытстроя»
Фото: vk.com/kraschp
Так выглядела стройплощадка до аварии. Фото сделано 17 апреля.
Фото: официальный сайт фирмы «Культбытстрой»
Упавший кран полностью перегородил улицу Киренского
Фото: vk.com/kraschp
На ул. Киренского рухнул строительный кран
Фото: instagram.com/ruslandyagilev/
Раздавлена фура
Фото: instagram.com/ruslandyagilev/
Упавший кран полностью перегородил улицу Киренского
Фото: instagram.com/ruslandyagilev/

По предварительным данным полиции, в происшествии никто не пострадал. Сейчас решается вопрос об организации движения по Киренского.

Упал кран на Киренского, Ост. Ударник.#упалкран #кран #чп #красноярск

Публикация от Валерий Житин (@z_valerii) Май 8 2017 в 8:46 PDT

Очевидцы предположили, что причиной происшествия мог стать сильный ветер. Отметим, с 6 мая в Красноярске действует штормовое предупреждение. На месте находятся руководители полиции края и города. Сотрудники патрульно-постовой службы обеспечивают охрану общественного порядка, сотрудники ДПС — беспрепятственный проезд опасного участка.

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