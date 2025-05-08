На улицу Киренского рухнул строительный кран (видео)

Сегодня вечером, около 21:20, на строительной площадке в Октябрьском районе Красноярска рухнул башенный кран.

Кран упал между домами № 41 и 27а, перегородив проезжую часть по ул. Киренского. При падении он оборвал провода, оставив соседние дома Николаевки без электричества. Стройплощадка, на которой произошла авария, принадлежит фирме «Культбыстрой». Здесь возводили 17-этажный дом.

По предварительным данным полиции, в происшествии никто не пострадал. Сейчас решается вопрос об организации движения по Киренского.

Упал кран на Киренского, Ост. Ударник.#упалкран #кран #чп #красноярск Публикация от Валерий Житин (@z_valerii) Май 8 2017 в 8:46 PDT

Очевидцы предположили, что причиной происшествия мог стать сильный ветер. Отметим, с 6 мая в Красноярске действует штормовое предупреждение. На месте находятся руководители полиции края и города. Сотрудники патрульно-постовой службы обеспечивают охрану общественного порядка, сотрудники ДПС — беспрепятственный проезд опасного участка.