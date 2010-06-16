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Полицейские ищут жертв грабителя из социальных сетей
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Полицейские ищут жертв грабителя из социальных сетей

16 июня 12:53
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33-летнего жителя Красноярска заподозрили в серии краж драгоценностей у женщин. Поймали его после обращения в полицию одной из пострадавших, сообщили 16 июня в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Жительница Советского района рассказала, что познакомилась с мужчиной в интернете и после непродолжительной переписки пригласила его к себе домой. А через несколько дней она заметила пропажу украшений из золота на сумму более 80 тысяч рублей.

Полицейские разыскали предполагаемого преступника и задержали его. Как оказалось, ранее он уже был судим. Часть украденного мужчина успел сдать в ломбард. Против него уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража», ему грозит до 5 лет лишения свободы.

По данным полиции, именно этот мужчина может быть причастен к ограблениям красноярок.
Фото: красноярск.24.мвд.рф
Возможных пострадавших ждут в отделах полиции по месту жительства.
Фото: красноярск.24.мвд.рф

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Полицейские предполагают, что задержанный причастен к серии аналогичных преступлений. Пострадавших от действий изображенного на оперативном фото мужчины призывают обратиться в полицию по телефонам 8 (391) 249-02-39 или 02.

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