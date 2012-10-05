В Красноярске продет фестиваль рыбалки для особенных детей

В пятницу, 17 июня, под Красноярском пройдет первый фестиваль рыбалки для детей с ограниченными возможностями здоровья «Золотая рыбка». Особенных ребятишек вместе с мамами и папами ждут в поселке Логовой в клубе «Весёлая рыбалка».

По словам организаторов, участие в фестивале примут более 20 семей. Помогать детям будут волонтеры. Они покажут участникам, как правильно держать и закидывать удочку, а также расскажут о том, как не упустить крупный улов.

«Маме особого ребенка всегда страшно выйти с ним в город: как на нее посмотрят, какая вокруг среда, есть ли бордюры. А тем более поехать на рыбалку. Но мы нашли волонтеров, которые заберут семью из дома, отвезут и привезут. Директор „Веселой рыбалки“ Константин укрепил водоем, поставил специальные кресла. Сделал все, чтобы было удобно таким детям», — рассказала организатор фестиваля и президент клуба «Тройняшки» Дарья Мосунова.

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Отметим, что в Красноярске рыбалка для детей инвалидов проводится впервые. Начало фестиваля запланировано на 10.00.

По итогам мероприятия все дети получат золотые медали и призы. Затем для гостей праздника состоится большой фестиваль воздушных змеев. Телефон для справок и уточнения информации по фестивалю: 8-913-570-69-23, организатор мероприятия Дарья Мосунова.