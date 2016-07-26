В Красноярске выбрали самый доброжелательный маршрут

В Красноярске подвели итоги голосования за самый доброжелательный маршрут общественного транспорта. Большинство красноярцев назвали таковым автобус № 7, за него горожане отдали 91 голос, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, голосование прошло с 22 мая по 13 июня. В «выборах» приняли участие порядка 800 горожан. Критериями доброжелательности стали как опрятный внешний вид водителя и кондуктора, вежливое отношение к пассажирам и другим участникам дорожного движения, а также чистота в салоне. Голосование проводилось для повышения качества перевозок в городском пассажирском транспорте и стимулирования предпринимателей к повышению уровня обслуживания.

Рейтинг самых доброжелательных маршрутов краевого центра выглядит следующим образом:

1 место — маршрут № 7 — 91 голос;

2 место — маршрут № 81 — 71 голос;

3 место — маршрут № 80 — 40 голосов;

4 место — маршрут № 63 — 32 голоса;

5 место — маршрут № 2 — 27 голосов.

«На маршруте № 7 „мкрн. Северный — ДК Кировский“ работает индивидуальный предприниматель Николай Волобуев. Данный перевозчик регулярно обновляет парк, стремится к повышению качества обслуживания пассажиров. Обновление подвижного состава на маршрутах города — это результат проведенного в 2016 году конкурса по отбору перевозчиков. На сегодняшний день на разных городских маршрутах произведена замена автобусов в количестве более 250 единиц», — пояснил заместитель главы города — руководитель департамента транспорта Игорь Ким.

Отметим, теперь перевозчик маршрута № 7 будет отмечен Благодарственным письмом от департамента транспорта.

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Напомним, голосование прошло на сайте «НашКрасноярск.рф», где каждый житель города может оставить жалобу на некачественную работу перевозчиков в рубрике «Общественный транспорт». Все обращения направляются в департамент транспорта Красноярска для дальнейшего рассмотрения.

«В первую очередь хочется поблагодарить неравнодушных горожан, которые приняли участие в „выборах“ самого доброжелательного маршрута общественного транспорта. Тема повышения качества городских перевозок — наиболее востребована, горожане активно делятся пожеланиями, контролируют качество услуг. На портале „НашКрасноярск.рф“ и в дальнейшем будут проводиться различные опросы, направленные на улучшение качества обслуживания в общественном транспорте», — рассказывает руководитель проекта «Общественный контроль» Денис Кудуштеев.