ВТБ принял участие в чествовании лучших медицинских работников Красноярска

15 июня при партнерском участии банка ВТБ в Красноярском музыкальном театре состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня медицинского работника.

На праздник были приглашены руководители и лучшие работники учреждений здравоохранения Красноярского края. Медицинских работников лично поздравил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, а также представители министерств. Лучшие сотрудники системы краевого здравоохранения были награждены отличительными значками и памятными подарками. После официальной части для собравшихся гостей состоялся праздничный концерт и спектакль.

Александр Непомнящий, руководитель розничного филиала ВТБ в Красноярске, отметил: «Для нас важно поддерживать не только партнерские отношения с нашими действующими и будущим клиентами, но и участвовать во всех важных событиях их жизни. Мы были рады принять участие в организации торжественного мероприятия и присоединится к поздравлениям в адрес всех работников медицинской сферы. Желаем, чтобы радость от любимого дела приносила новые силы и вдохновение, а все мечты и надежды всегда сбывались».