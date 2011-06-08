Депутаты одобрили повышение зарплат бюджетникам

Депутаты Законодательного Собрания края поддержали корректировку краевого бюджета, которая предусматривает повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Рост зарплаты составит от 10 до 50 %.

Напомним, 1 июня предлагается увеличить фонды оплаты труда следующим лицам:

педагогам учреждений дополнительного образования детей;

педагогическим работникам образовательных, медицинских организаций и организаций, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

основному и административно-управленческому персоналу учреждений культуры;

социальным работникам учреждений социального обслуживания.

Кроме того, документ предусматривает с 1 октября повышение заработной платы работников учреждений здравоохранения, финансируемых за счет средств краевого бюджета.

Министр финансов края Владимир Бахарь отметил, что на эти цели из регионального бюджета направят 2 млрд рублей. На столько же увеличатся и доходы краевой казны, так как превышены ранее запланированные поступления от налога на добычу полезных ископаемых и НДФЛ. Таким образом, параметры краевого бюджета с учетом корректировки выглядят следующим образом:

доходы составят 203,5 млрд рублей;

расходы запланированы в объеме 217,8 млрд рублей;

дефицит останется неизменным — 14,3 млрд рублей. Материалы по теме У красноярцев выросла зарплата

Председатель комитета по бюджету и экономической политике краевого парламента Дмитрий Свиридов также уточнил, что в этой корректировке помимо прочего учтены расходы на поддержку пострадавших от пожаров в крае, а также затраты на благоустройство к Универсиаде.

В итоге депутаты не переходя к обсуждению, приняли корректировку краевого бюджета единогласно.