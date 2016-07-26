Жители Минусинска могут остаться без социального жилья

В Минусинске до сих пор не началось строительство домов по программе «Жилье для российской семьи». Об этом стало известно на совещании, посвященном ее реализации, которое проходило в правительстве Красноярского края.

Изначально в столице юга края по этой программе должно было быть построено семь девятиэтажных домов на 900 квартир эконом-класса. Однако с момента утверждения проекта в 2016 году и по сей день на выделенном участке ничего не происходит.

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– Это связано с низким спросом на это жилье среди жителей Минусинска,– говорят в Красноярском краевом фонде жилищного строительства, который в этом проекте выступает в качестве застройщика.

Дело в том, поясняют строители, что дома эти строятся по долевой схеме, а количество поданных заявок (по состоянию на июнь 2016 года их было 134 — прим. ред.) и подписанных договоров не позволяет полностью покрыть расходы на строительство.

Поэтому сейчас стоит большой вопрос в целесообразности реализации самого проекта, – говорят в Красжилфонде, – а учитывая, что в этом году программа «Жилье для российской семьи» заканчивается, вполне возможно, что строительство и не начнется.

Подобная ситуация (в плане низкого спроса на социальное жилье) складывается и в других территориях реализации программы.

На сегодня заявленные объемы строительства по этой программе составляют примерно 10 000 квартир, – говорит депутат Законодательного Собрания Красноярского края Александр Глисков, – при этом заявлений подано всего около 3 000, а договоров заключено лишь 1 000. Это говорит о том, что разработчики проекта не просчитали все аспекты и нюансы ситуации.

Напомним, что на прошлой неделе было остановлено строительство дома по проспекту Ленинградский в Железногорске, который также возводится по программе «Жилье для российской семьи».