Эксперты: найденного на обочине в Энергетиках мужчину сбила машина

Полицейские уже два месяца не могут опознать найденного в Ленинском районе мужчину, сообщили 16 июня в пресс-службе ГИБДД.

Напомним, тело 44-летнего мужчины нашли в апреле на ул. Свободная в Ленинском районе Красноярска. Накануне полицейские получили данные экспертизы, которая подтвердила — мужчину сбила машина и он умер на месте происшествия. Стало известно и примерное время происшествия — 6 часов утра 16 апреля.

Розыск очевидцев аварии продолжается. Всех, кому что-либо известно об инциденте, призывают обратиться в отделение по розыску полка ДПС Красноярска по телефонам (391) 226-83-87, 8-923-312-01-39.

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