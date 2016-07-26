«ПДД не знаю, 21 год так езжу»: торопившийся велосипедист попал под машину (видео)

На правобережье Красноярска автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе. ДТП произошло 14 июня на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», на пешеходном переходе в районе Предмостной площади.

На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, что машины остановились, чтобы пропустить пешеходов. Но синяя иномарка, которая ехала в крайнем левом ряду, сбила человека на велосипеде — он ускорился прямо перед машиной. От удара велосипедист упал на асфальт.

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru пояснили, что велосипедист не обращался за помощью медиков. Очевидец ДТП рассказал, что велосипедом управлял молодой парень. «И он кинул фразу: „ПДД не знаю, 21 год так езжу и ничего“», — процитировал его случайный прохожий.

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В социальных сетях разгорелись споры о виновнике аварии. Большинство винит в случившемся именно велосипедиста, который не спешился на переходе. «В этом случае велосипедист — тоже водитель ТС. Он нарушил ПДД. Следовательно, он виноват», — уверен один из жителей города. Другие интернет-пользователи полагают, что виновным в аварии признают водителя машины, третьи увидели в случившемся обоюдную вину участников ДТП.