Муниципалитеты края получат деньги на связь

Труднодоступные населенные пункты Красноярского края обеспечат связью. Средства на эти цели предусмотрены в рамках госпрограммы «Развитие информационного общества». Эту тему накануне обсудили на комитете по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного Собрания края.

Как рассказал заместитель руководителя агентства информатизации и связи Николай Распопин, на сегодняшний день в 23,6 % из 1 750 населенных пунктов края нет сотовой связи. Вместе с тем, в Красноярском крае реализуется федеральная программа по устранению цифрового неравенства, однако под ее действие попадают только населенные пункты, где проживает от 250 человек. Чтобы обеспечить связью еще 190 поселков, сёл и деревень, предлагается в 2017–2019 годах выделить около 260 млн рублей.

Так, в 2017 году на эти цели направят 50 млн рублей. В результате до конца этого года устойчивая сотовая связь появится в четырех населенных пунктах, а широкополосный беспроводной доступ в Интернет — в 85. Субсидию выделят на условиях софинансирования. Основной объем средств идет из бюджета края, а от 0,1 до 0,5% — из местного бюджета.

На эти средства построят антенны либо приобретут и разместят оборудование для обеспечения сотовой связи. В населенных пунктах, где нет привязки к сетям операторов связи, организуют спутниковый канал. Он даст возможность звонить, используя Интернет. Выполнять работы за выделенные деньги будут операторы связи, определенные на конкурсной основе. В ходе обсуждения депутаты Виктор Кардашов, Сергей Попов и Валерий Фарукшин попросили уточнить докладчика, какие именно изменения произойдут в этом году в Эвенкийском, Партизанском, Боготольском и Тюхтетском районах края.

«Это очень важная тема. Людей она беспокоит. И я хочу понять: что именно эти муниципальные образования получат? Придет ли к ним субсидия, и что должно произойти на эти деньги до конца года? Есть ли какая-то дорожная карта?» — спросил Сергей Попов.

Николай Распопин пояснил, что в течение июля правительство заключит с администрациями муниципальных образований соглашения, а в августе начнут готовить документы для конкурсных процедур, которые должны состояться в сентябре.

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Также представитель агентства информатизации и связи рассказал народным избранникам о технологии подключения отдаленных муниципалитетов. По его словам, в населенных пунктах создадут точки коллективного доступа через спутниковые станции и базовые станции Wi-Fi, к которым желающие смогут подключаться индивидуально. Он подчеркнул, что такое комплексное внедрение даст значительную экономию расходов жителей края на связь. Там, где сейчас индивидуально подключаются за 2 тысячи рублей в месяц, смогут пользоваться Интернетом с тарифным планом 3 Мбит/с за 500 рублей.

Депутаты согласились с изменениями, вносимыми в программу. При этом Владимир Демидов напомнил, что за текущей оперативной деятельностью не следует забывать о перспективах отрасли, и предложил рассмотреть в дальнейшем то, как вопросы развития связи и цифрового телевидения отражены в стратегии развития края до 2030 года.