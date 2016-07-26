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Муниципалитеты края получат деньги на связь
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Муниципалитеты края получат деньги на связь

16 июня 16:54
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Труднодоступные населенные пункты Красноярского края обеспечат связью. Средства на эти цели предусмотрены в рамках госпрограммы «Развитие информационного общества». Эту тему накануне обсудили на комитете по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного Собрания края.

Как рассказал заместитель руководителя агентства информатизации и связи Николай Распопин, на сегодняшний день в 23,6 % из 1 750 населенных пунктов края нет сотовой связи. Вместе с тем, в Красноярском крае реализуется федеральная программа по устранению цифрового неравенства, однако под ее действие попадают только населенные пункты, где проживает от 250 человек. Чтобы обеспечить связью еще 190 поселков, сёл и деревень, предлагается в 2017–2019 годах выделить около 260 млн рублей.

Так, в 2017 году на эти цели направят 50 млн рублей. В результате до конца этого года устойчивая сотовая связь появится в четырех населенных пунктах, а широкополосный беспроводной доступ в Интернет — в 85. Субсидию выделят на условиях софинансирования. Основной объем средств идет из бюджета края, а от 0,1 до 0,5% — из местного бюджета.

На эти средства построят антенны либо приобретут и разместят оборудование для обеспечения сотовой связи. В населенных пунктах, где нет привязки к сетям операторов связи, организуют спутниковый канал. Он даст возможность звонить, используя Интернет. Выполнять работы за выделенные деньги будут операторы связи, определенные на конкурсной основе. В ходе обсуждения депутаты Виктор Кардашов, Сергей Попов и Валерий Фарукшин попросили уточнить докладчика, какие именно изменения произойдут в этом году в Эвенкийском, Партизанском, Боготольском и Тюхтетском районах края.

«Это очень важная тема. Людей она беспокоит. И я хочу понять: что именно эти муниципальные образования получат? Придет ли к ним субсидия, и что должно произойти на эти деньги до конца года? Есть ли какая-то дорожная карта?» — спросил Сергей Попов.

Николай Распопин пояснил, что в течение июля правительство заключит с администрациями муниципальных образований соглашения, а в августе начнут готовить документы для конкурсных процедур, которые должны состояться в сентябре.

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Также представитель агентства информатизации и связи рассказал народным избранникам о технологии подключения отдаленных муниципалитетов. По его словам, в населенных пунктах создадут точки коллективного доступа через спутниковые станции и базовые станции Wi-Fi, к которым желающие смогут подключаться индивидуально. Он подчеркнул, что такое комплексное внедрение даст значительную экономию расходов жителей края на связь. Там, где сейчас индивидуально подключаются за 2 тысячи рублей в месяц, смогут пользоваться Интернетом с тарифным планом 3 Мбит/с за 500 рублей.

Депутаты согласились с изменениями, вносимыми в программу. При этом Владимир Демидов напомнил, что за текущей оперативной деятельностью не следует забывать о перспективах отрасли, и предложил рассмотреть в дальнейшем то, как вопросы развития связи и цифрового телевидения отражены в стратегии развития края до 2030 года.

Кардашов Виктор Иванович
Кардашов Виктор Иванович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва. Президент ФК «Енисей»
Попов Сергей Александрович
Попов Сергей Александрович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Фарукшин Валерий Михайлович
Фарукшин Валерий Михайлович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Демидов Владимир Петрович
Демидов Владимир Петрович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края

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