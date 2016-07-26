В ДТП с ехавшей в роддом «скорой» пострадали 4 человека

В Норильске ВАЗ протаранил автомобиль скорой помощи, который вез роженицу, сообщили 16 июня в пресс-службе ГИБДД.
Авария произошла на регулируемом перекрестке Ленинского проспекта и ул. Советской — автомобиль ВАЗ-2110 не уступил дорогу скорой помощи. От удара ГАЗель врезалась в дорожный разделитель, погнула знак и лишилась одного колеса. В ГИБДД пояснили, что водитель «скорой помощи», который вез в роддом молодую женщину, подъехал к перекрестку со включенной звуковой и световой сигнализацией и попытался пересечь его на запрещающий сигнал светофора.
В результате аварии пострадали 4 человека — 17-летняя девушка и 18-летний парень из автомобиля ВАЗ, а также два фельдшера, одной из которых 39 лет, а второй 62.
Роженица в происшествии не пострадала, ее на другой машине срочно доставили в роддом.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.