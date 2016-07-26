Тайны мира за час и пикник на лужайке: выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, на выходных красноярцев ожидает переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем в субботу и воскресенье составит 30°C. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

Суббота 17 июня

Суббота в Красноярске начнется с благородных спортивных состязаний. В 11:00 на спортивной площадке «Лукодром» начнется турнир по стрельбе из лука (6+).

А в 12:00 на Красноярском ипподроме начнется I этап соревнований Большого Сибирского Круга (6+). Для любителей бегов и скачек этот день, без преувеличения – один из самых главных дней в году. Ведь именно в этот день на дорожке красноярского ипподрома самые резвые лошади Сибири под управлением опытных наездников будут бороться за денежные призы.

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В 12:00 молодежный центр «Центр путешественников» приглашает красноярцев на бесплатную пешеходную экскурсию «Тайны Мира за час». Экскурсовод во время прогулки по историческому центру расскажет о людях, чьи имена навсегда останутся в летописи Красноярска и интересные факты об архитектуре и достопримечательностях. Сбор участников у памятника Святому Луке (ул. Горького. 27).

Все выходные на Острове Татышев будет проходить фестиваль «Зелёный» (0+). Организаторы планируют выпустить на Татышев стадо овец, построить Красноярск в миниатюре, открыть бар с кислородными коктейлями, устроить битву собирателей конструктора Lego и организовать первый в мире супермаркет под открытым небом. Здесь можно будет купить всё для идеального пикника. А еще посреди поляны будет построен арт-объект — гигантский арбуз. С 12:00 до 21:00 будут работать несколько сотен площадок.

Воскресенье 18 июня

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В 11:00 начнется туристическая прогулка по «Торгашинскому хребту», во время которой участники посетят живописные скалы «Пропасть», «Арка», «Красный гребень», выйдут на гору «Диван», с которой Василий Суриков рисовал виды на Красноярские Столбы, реку «Базаиха» и город, участники экскурсии дойдут до горы «Вышка» и спустятся с неё на остановку «Школа» в посёлке «Базаиха» (12+). Участие является бесплатным, необходима предварительная запись по ссылке. Сбор участников на остановке наземного транспорта «60 лет Октября».

В 17:00 начнется бесплатная пешеходная экскурсия «Семь нот красноярского модерна» (6+). Организаторы обещают, что участники по-новому взглянут на исторические здания Красноярска и узнают много любопытного. Сбор у фабрики Ионесси (Сурикова, 12).