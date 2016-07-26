«Прорваться в мир»: в красноярском музее открылась ночная библиотека

В красноярском музейном центре «Площадь Мира» запустили новое открытое пространство «ОКНА». По словам организаторов площадки, название подразумевает открытость новым форматам, желание «прорваться в мир».

«ОКНА» будут располагаться в музейной библиотеке, там будет можно читать уникальные книги о культуре и искусстве. До 29 июня, в период самых светлых ночей, «ОКНА» будут работать до 2 часов ночи, а после библиотека будет открыта с 12:00 до 20:00 каждый день (выходной — понедельник).

В пространстве также запланированы различные мероприятия, большинство из которых будут бесплатными, это, например, практикум по критическому мышлению «Как читать новости» или «Книгоигры для взрослых 18+», расписание можно найти на сайте «ОКОН».

«ОКНА» организованы музейным центром «Площадь Мира» и красноярской общественной организацией «ИНТЕРРА».

Посещение библиотеки — свободное (на некоторые события могут продаваться билеты). Отметим, в пространство ведет отдельный вход с улицы — со стороны ул. Карла Маркса.