В Красноярске ребенка-попрошайку сбила иномарка (видео)

В разных районах Красноярска за сутки сбили трех пешеходов: балующегося ребенка и мать с дочерью. ДТП произошли в светлое время суток, пешеходы отделались травмами и испугом.

ДТП с участием ребенка случилось вечером 16 июня на проспекте Свободный и попало на авторегистратор. На кадрах видно, как мальчик без футболки выбегает на проезжую часть со стороны заправки, подбегает к стоящему на светофоре автомобилю и мчится обратно. В итоге он попал под колеса автомобиля Hyundai, водитель которого ехал на небольшой скорости. Он резко затормозил, но все равно сбил ребенка с ног. Когда водитель вышел из машины, мальчик сам поднялся и убежал с дороги.

Как уточнили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, водителя этой машины позже разыскали. Он рассказал, что осмотрел мальчика и не обнаружил у него даже ссадин. Со слов автомобилиста, ребенок плакал и просил отпустить его. А другой водитель, к которому подбегал мальчик, заявил, что он просил денег. В настоящее время полицейские продолжают выяснять обстоятельства случившегося и разыскивают родителей мальчика.

Второе ДТП с участием пешеходов произошло сегодня на Взлётке — на нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении улиц 78 Добровольческой Бригады и Алексеева. Автомобиль Toyota Land Cruiser, который поворачивал налево, сбил женщину и ее взрослую дочь.

Пострадавших увезли в больницу с незначительными травмами.