Аномальная жара накрыла Туву и Хакасию

До 22 июня на территории Тувы и Хакасии ожидается сильная жара: до +35 и +37 °C соответственно. Об этом сообщили в пресс-службах республиканских МЧС.

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При этом 17 июня в Туве ожидаются усиление шквалистого ветра до 17-22 м/с, грозы, местами — град. По данным Гидрометцентра, очень жаркая погода в эти выходные сохранится и в других регионах Сибири. На юго-западе Алтая в воскресенье обещают до +40 градусов жары. В Новосибирской области воздух прогреется до +30, +36 °C. Примерно столько же будут показывать термометры жителей юга и центра Красноярского края. Между тем, на Таймыре днем воздух прогревается всего лишь до +10, +15 °C.

Спасатели предупреждают жителей сибирских регионов о том, что в такую погоду нельзя разводить костры, бросать окурки и спички. Помимо пожаров, существуют и другие опасности: увеличение количества ДТП, аварийные ситуации на линиях электропередач, тепловой удар, увеличение количества происшествий на водных объектах.