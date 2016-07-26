Красноярец упал со стометрового склона в районе «Орбиты»

Со смотровой площадки в районе «Орбиты» упал человек, сообщили 18 июня в краевом учреждении «Спасатель».

Несчастный случай произошел в Красноярске вчера днем на ул. Борисова на смотровой площадке — мужчина упал вниз и скатился по склону. Очевидцы сразу вызвали спасателей и скорую помощь. В краевой службе спасения рассказали, что мужчина находился на 100 метров ниже площадки и наверх его пришлось поднимать на носилках. Насколько серьезно пострадал красноярец неизвестно.

Материалы по теме Топ-5 пляжей Красноярска Вместо моря и пальм

Из-за установившейся жары жители края решили провести выходные около воды и не всегда соблюдали правила безопасности. Например, жители Новоселовского района в пятницу 6 часов дрейфовали по водохранилищу и не могли пристать к берегу. Лодку с двумя неудачливыми рыболовами, вышедшими на воду без весел, спасатели поймали в заливе Сисим и доставили до берега. Еще два жителя края решились на купание в запрещенных для этого местах и утонули — одного пока безуспешно искали спасатели из Красноярска и Дивногорска в озере рядом с мостом 777, а второго нашли в реке Кемь около деревни Плотбище, где он утонул на глазах у свидетелей.

Об исчезновении еще одного отдыхавшего в полицию заявили его друзья — они сообщили, что на Мане пропал их товарищ. Спасатели начали поиски, но через некоторое время получили сигнал возвращаться. Оказалось, что мужчина просто не предупредил друзей, что уезжает и вернулся домой.