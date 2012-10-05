В СибГУ им. М. Ф. Решетнева стартует приемная кампания

20 июня в СибГУ им. М.Ф. Решетнева — опорном университете Красноярского края— стартует приемная кампания-2017. Ведущий технический университет региона готовит высококвалифицированных специалистов по более, чем 100 программам для предприятий авиационной и космической промышленности, машиностроения, лесной, деревообрабатывающей и химической промышленности, научных организаций, масс-медиа.

Те, кто будет поступать на бюджетные места очной формы по программам бакалавриата и специалитета, должны предоставить свои документы с 20 июня по 26 июля. Также до 26 июля пройдут вступительные испытания университета. Набор в магистратуру завершится 10 августа. Желающим обучаться по контракту нужно подать документы до 17 августа.

Для поступления потребуются документ, удостоверяющий личность, аттестат или диплом (оригинал и копия), четыре фотографии 3 на 4, а также другие документы, подтверждающие особые права или индивидуальные достижения.

Приемные комиссии университета находятся по адресам: пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 31, корпус «Л», ауд. 101, тел.: (391) 262-95-96, 291-91-75 и пр. Мира, 82, ауд. 1-13, тел.: (391) 266-04-14, 227-36-32.

Дополнительная информация на сайте университета www.sibsau.ru и на сайте приемной комиссии www.abiturient.sibsau.ru.