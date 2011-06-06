С самого массового ЕГЭ по выбору за шпаргалку и телефоны выгнали 4 выпускников

В Красноярском крае с ЕГЭ по обществознанию удалили 4 выпускников-нарушителей, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования. Напомним, экзамен по обществознанию проходил 5 июня, результаты станут известны не позднее 22 июня. Этот предмет по выбору стал самым популярным среди красноярских выпускников, его захотели написать более 50 % всех выпускников — 8 268 человек.

В Минобре отчитались, что распечатка контрольных измерительных материалов прошла без технологических сбоев. Но на нарушении правил поймали участников экзамена — с ЕГЭ по обществознанию удалили 4 выпускников. У троих нашли телефоны — в Красноярске, Норильске и Тюхтетском районе. А у выпускницы из Красноярска отобрали шпаргалку. Все они смогут переписать экзамен только в следующем году.

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Кроме того, 2 июня с ЕГЭ по профильной математике пришлось удалить 3 выпускников-нарушителей из Норильска, Назарово и Красноярска. Результаты по этому экзамену участники узнают не позднее 16 июня.

Напомним, основная волна ЕГЭ стартовала 29 мая и продлится до 1 июля. Следующий экзамен выпускники напишут 7 июня — в этот день пройдут ЕГЭ по физике и литературе.