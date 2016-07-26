70 тысяч красноярцев не смогут поехать за границу из-за долгов

В Красноярском крае 70 тысяч 336 человек оказались ограничены в праве выезда за пределы России. Общая сумма задолженности этих людей — 28 миллиардов 73 миллиона рублей. Такую статистику 19 июня озвучили в УФССП региона.

15 тысяч 568 постановлений о запрете выезда из страны получили должники по алиментам. Их суммарный долг составляет 5 миллионов 311 тысяч рублей.

Однако существует экстренная отмена запрета на выезд должника из страны. Впервые судебные приставы применили ее в новогодние праздники, а затем — в майские. Они круглосуточно дежурили в аэропорту «Емельяново», информировали выезжающих о наличии задолженности и разъясняли, как ее погасить. В итоге приставы помогли 400 людям (по всей стране), которые оперативно оплатили долги, вылететь за рубеж без потери путевок.

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В Красноярском крае с 28 апреля по 9 мая приставы экстренно отменили 16 постановлений о временном ограничении на выезд из России, должники выплатили более 800 тысяч рублей. В основном это были долги по налогам (свыше 460 тыс. рублей), алиментам (более чем 131 тыс. рублей), за коммунальные услуги (81 тыс. рублей). Вылететь за границу удалось всем, за исключением двух человек — они не успели оплатить задолженность до конца регистрации на рейс. Позже они улетели, но уже другими рейсами.

«Поэтому настоятельно рекомендую, чтобы не попасть в ситуацию экстренного порядка решения проблемы с погашением задолженности, когда в руках багаж и ты в аэропорту, позаботиться об оплате существующих долгов заранее, как минимум за неделю до вылета», — призвала заместитель главного судебного пристава Красноярского края Марина Алексеева. Проверить на наличие долгов себя, своих близких или сотрудников, у которых запланирована заграничная командировка, можно бесплатно и безопасно на сайте приставов в разделе «Банк данных исполнительных производств».