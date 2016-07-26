В Канске спустя 7 лет снова горит полигон лигнина (видео)

В Канске начали ликвидировать, возобновившийся спустя 7 лет, пожар на биохимическом полигоне, сообщил местный телеканал.

Напомним, в 2009-2010 годах в Канске остро стояла проблема с горящими отходами «Канского биохомического завода» — лигнином. Долгие годы он складировался на специальном полигоне и присыпался землей, но после того, как завод разорился, за отходами никто не следил и произошло их самовозгорание. При горении лигнин выделяет едкий дым, содержащий вредные вещества. В 2010 году горящие отходы вывезли на другой полигон и спрятали под саркофаг из сыпучих негорючих материалов.

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В этом году лигнин, не беспокоивший жителей Канска 7 лет, снова дал о себе знать — на полигоне стали появляться размывы почвы, под которыми видны горящие отходы. На сегодняшний день таких прогаров насчитали 18. Администрация Канского района поставила в известность о ситуации краевые власти, но, не дожидаясь ответа, решила засыпать горящий под землей лигнин золой с местной ТЭЦ.

«Было принято оперативное решение прогары засыпать, потому что с каждым днем они все больше и больше разрастаются. Сейчас привлечено 5 автомобилей КАМАЗ, 2 погрузчика, 2 бульдозера, чтобы за сегодняшний день все это ликвидировать», — пояснил глава Чечеульского сельсовета Сергей Лапин.