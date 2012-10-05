Приставы помогали скрывать нарушения на лесопилке, из-за которой едва не сгорел Канск

Судебного пристава заподозрили в фальсификации документов по проверке лесопилки в Канске, из-за которой начался чудовищный пожар с человеческими жертвами. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Год назад, в июне 2016 года Канский городской суд поручил владельцам деревообрабатывающей компании ООО «Синь-И» очистить территорию от отходов обработки древесины.

Контролировать этот процесс должны были приставы. В ноябре судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по городу Канску и Канскому району составила акт, в котором указала, что территорию очистили и решение суда исполнили. «Подлог она совершила из личной заинтересованности», — отметили в следственном управлении.



Фактически опилки и доски не вывозились, что стало одной из причин пожара 24 мая — в Канске сгорело больше 70 домов, погибли два человека.

В ходе расследования уголовного дела о пожаре стала известна информация о подлоге.

Возбудят ли следователи уголовное дело, станет ясно после завершения проверки.