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Жители Канска требуют отставки мэра (видео)
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В Красноярском крае

Жители Канска требуют отставки мэра (видео)

13 июня 13:18
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В Канске прошел митинг, участники которого потребовали отставки мэра города. Всего собралось более 1500 горожан.

Формальной причиной митинга, как следует из его названия, стали произвол, коррупция и бездействие местных чиновников. Однако большая часть заявлений, звучавших на площади перед канским ГорДК, равно как и транспарантов в руках митингующих, касалась действий канского градоначальника Надежды Качан.

Терпение жителей Канска кончилось
Фото предоставлено газетой «Канские ведомости»
Никто уже не верит в общения мэра
Фото предоставлено газетой «Канские ведомости»
Даже пенсионеры Канска знают, что такое коррупция
Фото предоставлено газетой «Канские ведомости»

«Ситуация в Канске — критическая, — говорит депутат Законодательного Собрания Красноярского края Александр Глисков, присутствовавший на митинге, — население уезжает, бизнес закрывается, уровень жизни катастрофически снижается. И горожане это отчетливо видят. Как и то, что мэр ничего не делает для приведения города в порядок».

Митинг против главы Канска

Видео: youtube.com/user/kvgazetaRu

По словам, депутата ЗС Сергея Титова, интересы Качан не выходят за рамки сферы ЖКХ. Как, в общем, и большинства депутатов канского горсовета.

«В результате сложилась ситуация, в которой, несмотря на всю неэффектвиность мэрской политики, горсовет не предъявляет претензий и тем более не инициирует отставку мэра», — говорит Титов.

Результатом народного недовольства стало заявление на имя председателя Следственного Комитета РФ Александра Бастрыкина, в котором горожане пожаловались на сложившуюся ситуацию. Только за время митинга под этим посланием подписалось более 1200 жителей Канска.

Напомним, что в 2016 году администрацией Канска было с нарушениями израсходовано свыше 654 млн бюджетных рублей. К такому выводу пришла Счетная палата Красноярского края, проверявшая использование межбюджетных трансфертов, предоставленных территориям.

Глисков Александр Александрович
Глисков Александр Александрович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, руководитель фракции ЛДПР в ЗС
Титов Сергей Сергеевич
Титов Сергей Сергеевич
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва от ЛДПР

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