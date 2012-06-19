В Красноярске изъяли опасное сало

Специалисты Россельхознадзора провели рейд по местам несанкционированной торговли в Красноярске. В районе ул. Спандаряна, 6 сотрудники обнаружили расставленные вдоль дороги столики, на которых частные лица продавали мясную продукцию.

В ходе рейда сотрудники обнаружили пчелиный мед, куриное яйцо и свиное сало, не имевшие документов, подтверждающих безопасность продукции в ветеринарном отношении.

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Из оборота была изъято около 8 кг меда и сала, также изъято около 90 штук яиц.

В отношении трех граждан возбуждены дела об административных правонарушениях, им грозит штраф от 500 до 1000 рублей.