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В Красноярске задержали 23 тонны мороженного мяса
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В Красноярске задержали 23 тонны мороженного мяса

13 июня 15:25
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Россельхознадзор установил, что 23,5 тонны мороженой свинины и мяса птицы ввозились в Красноярск из Санкт-Петербурга с нарушением температурного режима — температура в толще мяса не соответствовала требованиям безопасности.

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Оборот мяса приостановлен, сотрудниками Россельхознадзора отобраны пробы для проведения лабораторных исследований для подтверждения безопасности продукции. По факту транспортировки мяса с нарушением правил перевозки возбуждено административное дело.

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