Более тысячи красноярских дольщиков оказались обманутыми

На сегодняшний день от действий недобросовестных застройщиков пострадало свыше 1200 красноярцев из числа инвесторов долевого строительства. Об этом рассказала заместитель начальника Главного управления МВД по Красноярскому краю Тамара Белкина.
Речь идет о дольщиках проектов:
- поселки «Золотая горка» и «Златоулочка»;
- компании «Енисейская слобода» (коттеджный поселок и дом по ул. 1-я Хабаровская, 7);
- строителей домов на ул. Партизана Железняка, 26, пер. Светлогорский, 5 и пер. Светлогорский, 6, пер. Светлогорский, 4А и жилого массива «Аэропорт»;
- строителей многоквартирных жилых домов № 5 и № 7, расположенных в микрорайоне «Мариинский» по ул. Калинина, 175 в Октябрьском районе г. Красноярска;
- застройщика многоквартирного дома по ул. Грунтовая, 28.
— Всего сейчас мы расследуем пять уголовных дел, — говорит Белкина, — за последние 3-4 года это самое мощное обострение проблемы обманутых дольщиков.
Полицейские просят всех дольщиков этих объектов обращаться в следственную часть ГСУ по телефонам 245-96-71, 245-96-78, 245-97-31, 249-00-85.
Напомним, что 17 июня один из руководителей компании «Злата» (проекты «Золотая горка» и «Златоулочка») был арестован. Установлено, что из 111 млн рублей, полученных от дольщиков, на цели строительства было потрачено лишь 35 млн.