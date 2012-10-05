Суд арестовал обвиняемого в хищении миллионов у дольщиков «Златоулочки»

Суд поддержал ходатайство красноярских полицейских об аресте обвиняемого в организации многомиллионного хищения денег у дольщиков при строительстве жилых домов в поселке «Золотая горка» и малоэтажных многоквартирных домов комплекса «Златоулочка» в Емельяновском районе Красноярского края.

По уголовному делу потерпевшими признаны 150 человек. Эксперты установили, что на строительство объектов было израсходовано всего 35 млн рублей. «Остальные деньги были потрачены на цели, не связанные со строительством, в том числе выведены на подконтрольные фигурантам фирмы», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. По данным краевой прокуратуры, сумма причиненного ущерба составляет более 110 млн рублей.

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Двум руководителям организации-застройщика и директору подрядной организации предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве и мошенничестве. 16 июня Центральный районный суд Красноярска вынес решение о заключении под стражу организатора совершенных преступлений. О ком конкретно идет речь, в полиции и прокуратуре не уточняют.

Кроме того, суд наложил арест на 426 земельных участков, принадлежащих фигурантам уголовного дела и их родственникам. За счет этого имущества может быть возмещен причиненный дольщикам ущерб.

Пострадавших от действий неблагонадежных строителей призывают звонить в полицию по телефонам 245-96-71, 245-99-34 и 245-97-31.

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