Обманутых дольщиков «Консоли» призвали подавать иски

Лишь 60 из 350 дольщиков красноярской «Консоли» подали иски о возмещении вложенных в недостроенные квартиры средств, сообщили 2 июня в пресс-службе краевой полиции.

Напомним, в марте сотрудники ГСУ ГУ МВД по Красноярскому краю попросили откликнуться потерпевших участников долевого строительства группы компаний «Консоль». С 2007 по 2012 годы строители собирали с красноярцев деньги за квартиры, но жилье им так и не построили. Компания планировала возвести дома в переулке Светлогорском и на Партизана Железняка.

На сегодняшний момент заявления о привлечении руководителей фирмы к уголовной ответственности написали всего 60 человек, хотя, по данным полиции, участниками долевого строительства были 346 физических и юридических лиц.

Руководство следственной части ГСУ ГУ МВД России по краю просит граждан, перед которыми имеются не исполненные обязательства со стороны группы компаний «Консоль», обращаться по телефонам (391) 245-96-71, 245-99-34.

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