В Туве пьяный водитель съехал в реку с парома

Водолазы начали поиски утонувшего вместе с автомобилем пассажира парома, сообщили 19 июня в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Несчастный случай произошел сегодня, 19 июня, около 5:30 — автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 28-летнего мужчины пробил ограждение парома и съехал с него в воду. Свидетели сообщили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Представители прокуратуры уже выяснили, что паром в этот момент не работал и находился около берега. Мужчина заехал на него без разрешения работников. Что произошло потом и почему водитель попытался съехать с парома сквозь ограждения, следователям предстоит выяснить. Представители транспортной прокуратуры проверят как в ООО «Мостостроительное управление» исполняют законодательство о безопасности судоходства.

К поискам мужчины уже приступили водолазы Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России. «Группа из 5 спасателей проводит водолазные работы по поиску от паромной переправы до коммунального моста Кызыла. Также в зоне поиска применяется беспилотный летательный аппарат», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Туве.