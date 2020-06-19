Первый рабочий день с перекрытым Коммунальным мостом начался с пробок

Утренний час пик понедельника красноярские автомобилисты провели в пробках из-за перекрытого на ремонт Коммунального моста. Заторы сохраняются и сейчас, помогают водителям дорожные полицейские.

Напомним, проблемы в движении из-за ремонта переправы начались еще на выходных — рано утром в субботу гигантская пробка образовалась на Ярыгинском проезде. По сообщениям автомобилистов, сегодня ситуация повторилась. Также водители сообщили о заторах при съезде с 4-го моста на ул. Дубровинского.

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru подтвердили наличие пробок в этих местах. Там рассказали, что на Коммунальном мосту, Предмостной площади и на улице Дубровинского работают экипажи ДПС, которые помогают водителям подобрать наилучший маршрут. По данным ГИБДД, за последние двое суток ДТП в этих местах зарегистрировано не было.

В целом, согласно сервису «Яндекс. Пробки», дорожная ситуация в Красноярске сегодня утром не была критичной — уровень заторов оценивался в 3-4 балла. Пробки также наблюдались на улицах Копылова, Маерчака, Карла Маркса.