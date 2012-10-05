В Красноярске мобильная сеть LTE-Advanced ускорилась до 300 Мбит/с

Сибирский филиал «МегаФона» закончил очередной этап модернизации сети LTE-Advanced. Теперь абонентам устройств с поддержкой 4G+ доступна скорость передачи данных до 300 Мбит/с.

Технические специалисты «МегаФона» расширили доступный радиоресурс в Красноярске, благодаря чему максимальная скорость работы технологии LTE-Advanced выросла с 225 до 300 Мбит/с. В общей сложности сеть компании теперь может использовать 40 МГц непрерывного спектра в диапазоне 2,6 ГГц — это в четыре раза больше, чем у любого другого оператора.

«Год назад „МегаФон“ установил рекорд скорости работы мобильного интернета в Красноярске, запустив первую в городе сеть передачи данных LTE-Advanced. Сегодня мы укрепляем свое лидерство как оператора с самой быстрой сетью передачи данных, ускоряя ее до 300 Мбит/с», — отметил директор Красноярского отделения «МегаФона» Виталий Молотков.

Помимо максимальных показателей в сети 4G+, до 10-15% возрастут и средние скорости, доступные абонентам на территории города. Высокие скорости мобильного интернета востребованы среди жителей коттеджей и частных домов, в системах видеонаблюдения, современном телевещании онлайн-трансляциях и у абонентов, активно использующих мультимедийные сервисы на своих устройствах.

Работу на скорости до 300 Мбит/с поддерживают многие модели смартфонов, планшетов и Wi-Fi-маршрутизаторы, имеющие маркировку производителя LTE Cat. 6 — это такие устройства, как Apple iPhone 6s/7, Samsung Galaxy Note 4 LTE, Galaxy S6/S7/S8, Huawei Honor 8, LG G6, Motorola X Force и другие.