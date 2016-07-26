Судьбу главной площади Минусинска решили лояльные мэру депутаты

Главная площадь Минусинска будет переименована. Такое решение приняли депутаты местного горсовета на очередной сессии.

Теперь площадь у музея имени Н.М. Мартьянова, до этого называвшаяся площадью им. III Интернационала, получит свое историческое имя — Соборная.

Вернуть прежнее название согласилось большинство депутатов. Мнение же тех, кто был против, не учитывалось.

Судьбу главной площади города должны решать его жители, — уверен депутат горсовета Минусинска Роман Абрафиков, — а не десять депутатов во главе с мэром. Сначала нужно было спросить минусинцев — людей, которые на этой площади проводят время. Так происходит во всех цивилизованных странах.

Напомним, что впервые о переименовании площади им. III Интернационала заговорили еще в 2014 году. С таким предложением выступили сами жители города. В городской администрации тогда заявили, что пойдут на это только после всестороннего изучения вопроса и проведения публичных слушаний.