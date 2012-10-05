В Красноярске построят новые платформы для проекта «Городская электричка»

Красноярские железнодорожники приступили к ремонту 10-ти пассажирских платформ, с которых отправляются в поездки на электропоездах жители Емельяновского, Козульского, Берёзовского и Нижнеингашского районов края.

На семи платформах планируется произвести капитальный ремонт, еще на трех — текущий. Железнодорожники обновят посадочные комплексы на остановочных пунктах Колягино и Маганская, где расположены популярные садовые общества. Для безопасности и удобства пассажиров на платформах уложат новую тротуарную плитку и асфальтовое покрытие, заменят ограждения и лавочки, обустроят пандусы, при необходимости — отремонтируют лестничные сходы.

Кроме того, начинается строительство пассажирских платформ на новых остановочных пунктах Красноярска — «Улица Калинина» в Железнодорожном районе, «Тихие зори» и «Бобровый лог» в Свердловском. Уже в этом году планируется завершить возведение платформы «Северное шоссе» в Советском районе краевого центра.

Новые остановочные пункты обустраиваются в рамках проекта «Городская электричка», который набирает популярность среди красноярцев. Создание новых остановок — часть комплексной работы по подготовке к проведению в Красноярске Всемирной зимней универсиады в 2019 году.

Общие инвестиции ОАО «РЖД» в модернизацию пассажирских платформ Красноярской железной дороги составят 120 млн рублей.