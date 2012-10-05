>
>
Под Сосновоборском ребенок получил серьезный ожог от горящего торфа (видео)
Новости
/
Происшествия
,
В Красноярском крае

Под Сосновоборском ребенок получил серьезный ожог от горящего торфа (видео)

20 июня 12:12
0

Ребенок под Сосновоборском провалился в песок и обжег ногу горящим торфом, сообщили родственники ребенка в эфире телекомпании.

Мама 12-летнего школьника пояснила, что ее сын с бабушкой пошел отдохнуть не берег Есауловки. «Он шел, там была прямая дорожка и провалился ногой в песок. Получил ожог 1-2 степени. Обещают, что за 2-3 недели заживет и шрамов не будет», — пояснила Ольга Дернова.

Под Сосновоборском ребенок провалился ногой в тлеющий торфяник

Видео: vesti-krasnoyarsk.ru

Как оказалось, под слоем песка на берегу тлел загоревшийся торф. Увидеть подземный пожар можно по дыму, поднимающемуся от почвы и запаху гари. В ближайшее время представители администрации Сосновоборска и пожарные пообещали устранить проблему.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать