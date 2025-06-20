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Нарушительница на велосипеде угодила под колеса иномарки
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В Красноярском крае

Нарушительница на велосипеде угодила под колеса иномарки

20 июня 14:51
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Сбитой девушке помогают очевидцы
Фото: vk.com/kraschp

На проспекте Комсомольский в красноярском микрорайоне Северный сбили девушку на велосипеде. ДТП произошло сегодня днем на нерегулируемом пешеходном переходе.

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, что 24-летнюю девушку сбил автомобиль Honda. Его водитель был трезв.

Установлено, что пострадавшая ехала по «зебре» на велосипеде, что является нарушением правил. С травмами ее увезли в больницу. В настоящее время полицейские продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Интернет-пользователи в очередной раз посетовали на то, что велосипедисты не хотят спешиваться и переходить проезжую часть по правилам.

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