Нарушительница на велосипеде угодила под колеса иномарки

На проспекте Комсомольский в красноярском микрорайоне Северный сбили девушку на велосипеде. ДТП произошло сегодня днем на нерегулируемом пешеходном переходе.

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, что 24-летнюю девушку сбил автомобиль Honda. Его водитель был трезв.

Установлено, что пострадавшая ехала по «зебре» на велосипеде, что является нарушением правил. С травмами ее увезли в больницу. В настоящее время полицейские продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Интернет-пользователи в очередной раз посетовали на то, что велосипедисты не хотят спешиваться и переходить проезжую часть по правилам.