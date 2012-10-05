Владимир Путин подарил красноярским футболистам-детдомовцам мяч с автографом

Президент России Владимир Путин пообщался с красноярским футбольным клубом «Тотем». Встреча главы государства и юных спортсменов состоялась на стартовом матче «Россия — Новая Зеландия» Кубка конфедераций FIFA, который прошел в Санкт-Петербурге.

Напомним, игроки клуба «Тотем» являются воспитанниками красноярского детского дома № 1. В конце июля прошлого года они стали чемпионами мира среди сборных детских домов. В ходе общения Путин подарил спортсменам комплекты футбольной формы сборной страны, в которой Россия выступит на Чемпионате мира 2018 года. Также ребята получили футбольный мяч с подписями президента, председателя правительства Дмитрия Медведева и президента FIFA Джанни Инфантино.

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В ответ спортсмены пригласили главу государства на открытие комплекса для занятий мини-футболом, который строится на правобережье Красноярска по его указу. Открытие намечено на сентябрь. Руководитель клуба «Тотем» Сергей Горбунов вручил Путину альбом с фотографиями комплекса и личным письмом от воспитанников клуба. «Спасибо Вам, уважаемый Владимир Владимирович! Вы сделали не просто подарок, а исполнили мечту сотен ребят — воспитанников нашего клуба. Встреча наших воспитанников с Вами в ноябре прошлого года тоже внесла большой вклад: теперь целеустремленности наших детей можно только позавидовать — ребята даже стали лучше учиться», — рассказал главе государства Горбунов.