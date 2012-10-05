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Владимир Путин подарил красноярским футболистам-детдомовцам мяч с автографом
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Владимир Путин подарил красноярским футболистам-детдомовцам мяч с автографом

20 июня 17:32
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Президент России Владимир Путин пообщался с красноярским футбольным клубом «Тотем». Встреча главы государства и юных спортсменов состоялась на стартовом матче «Россия — Новая Зеландия» Кубка конфедераций FIFA, который прошел в Санкт-Петербурге.

Напомним, игроки клуба «Тотем» являются воспитанниками красноярского детского дома № 1. В конце июля прошлого года они стали чемпионами мира среди сборных детских домов. В ходе общения Путин подарил спортсменам комплекты футбольной формы сборной страны, в которой Россия выступит на Чемпионате мира 2018 года. Также ребята получили футбольный мяч с подписями президента, председателя правительства Дмитрия Медведева и президента FIFA Джанни Инфантино.

Мяч от президента
Фото: fctotem.ru
Президент России и воспитанники «Тотема»
Фото: fctotem.ru
Участники клуба «Тотем» были почетными гостями Кубка Конфедераций-2017
Фото: fctotem.ru

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В ответ спортсмены пригласили главу государства на открытие комплекса для занятий мини-футболом, который строится на правобережье Красноярска по его указу. Открытие намечено на сентябрь. Руководитель клуба «Тотем» Сергей Горбунов вручил Путину альбом с фотографиями комплекса и личным письмом от воспитанников клуба. «Спасибо Вам, уважаемый Владимир Владимирович! Вы сделали не просто подарок, а исполнили мечту сотен ребят — воспитанников нашего клуба. Встреча наших воспитанников с Вами в ноябре прошлого года тоже внесла большой вклад: теперь целеустремленности наших детей можно только позавидовать — ребята даже стали лучше учиться», — рассказал главе государства Горбунов.

После встречи участники клуба «Тотем» смогли посмотреть матч из президентской ложи.

Путин Владимир Владимирович
Путин Владимир Владимирович
Президент Российской Федерации
Медведев Дмитрий Анатольевич
Медведев Дмитрий Анатольевич
Председатель Правительства Российской Федерации

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