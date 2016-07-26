Федеральные трассы в крае начали ремонтировать

В Красноярском крае начали ремонт федеральных автодорог М-53 «Байкал» и М-54 «Енисей». В этом году основные усилия дорожников будут сосредоточены в границах Красноярской агломерации.

Так, в Емельяновском и Березовском районах отремонтируют 4 участка общей протяженностью 51 км, а также 8 км дороги при выезде из Красноярска в сторону Дивногорска.

Кроме того, работы будут вестись на мостах через реки Малый Кемчуг, Кача и Есауловка (761-й км, 772-й км и 880-й км, соответственно). Плюс путепровод на Малом обходе Красноярска (7-й км).

Помимо этого, ремонтные работы будут проводиться:

в Боготольском районе на участке с 557 км по 577 км;

в Балахтинском районе - 170-183 км;

в Нижнеингашском районе - на мостах через суходол на обходе Канска и реки Тины;

На всех участках ремонта установлены информационные щиты и знаки, ограничивающие скорость движения. Мы просим водителей отнестись с пониманием, быть более внимательными на подъезде к ремонтируемым объектам, следовать дорожно-знаковой информации, соблюдать скоростной режим и дистанцию, - говорят дорожники.

Всего в этом году в крае будет отремонтировано 140 км федеральных трасс. На эти нужды будет потрачено порядка 2 млрд рублей из федерального бюджета.