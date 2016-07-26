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Федеральные трассы в крае начали ремонтировать
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В Красноярском крае

Федеральные трассы в крае начали ремонтировать

7 июня 16:04
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В Красноярском крае начали ремонт федеральных автодорог М-53 «Байкал» и М-54 «Енисей». В этом году основные усилия дорожников будут сосредоточены в границах Красноярской агломерации.

Так, в Емельяновском и Березовском районах отремонтируют 4 участка общей протяженностью 51 км, а также 8 км дороги при выезде из Красноярска в сторону Дивногорска.

На мосту через Качу уже сняли дорожное покрытие
Источник: Федеральное управления автомобильных дорог «Байкал»

Кроме того, работы будут вестись на мостах через реки Малый Кемчуг, Кача и Есауловка (761-й км, 772-й км и 880-й км, соответственно). Плюс путепровод на Малом обходе Красноярска (7-й км).

Помимо этого, ремонтные работы будут проводиться:

  • в Боготольском районе на участке с 557 км по 577 км;
  • в Балахтинском районе - 170-183 км;
  • в Нижнеингашском районе - на мостах через суходол на обходе Канска и реки Тины;

На всех участках ремонта установлены информационные щиты и знаки,  ограничивающие скорость движения. Мы просим водителей отнестись с пониманием, быть более внимательными на подъезде к ремонтируемым объектам, следовать дорожно-знаковой информации, соблюдать скоростной режим и дистанцию, - говорят дорожники.

Всего в этом году в крае будет отремонтировано 140 км федеральных трасс. На эти нужды будет потрачено порядка 2 млрд рублей из федерального бюджета.

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