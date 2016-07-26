Краевые аграрии повышают надои молока за счет сбалансированных кормов

Повышение эффективности молочного животноводства в Красноярском крае напрямую зависит от качества кормов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства края — министр сельского хозяйства Леонид Шорохов в ходе совещания, которое состоялось в животноводческом комплексе «Усольское» в Абанском районе.

«Усольское» благодаря современной технологии производства, использованию новой техники и применению качественных кормов получает с каждой дойной коровы 26 литров молока. Средний показатель по краю составляет 16,7 литров. Особое внимание уделяется балансированию рационов — считаются не кормовые единицы, а количество содержащейся в заготовленных кормах энергии.

По словам Шорохова, в этом году животноводческие хозяйства решили значительно увеличить площади кормовых культур. По предварительным данным, на 65,7% увеличился посев масличных культур, в том числе ярового рапса, сои, подсолнечника. На 9,7% возросли площади зернобобовых, в том числе на 27% люпина. «Введение в рационы кормления животных данных культур будет способствовать существенному увеличению отдачи в молочном животноводстве», — отметил министр.

За четыре месяца этого года в крупных и средних сельхозорганизациях надои составили 1869 кг молока на корову. Продуктивность увеличилась на 76 кг. Вместе с тем, поголовье молочных коров по состоянию на 1 мая составило 68,7 тыс. голов — это на 4,2 тыс. голов меньше, чем год назад.

В Красноярском каре действует господдержка на литр молока. В этом году, как и в прошлом, к базовой ставке субсидирования применяются повышающие коэффициенты по молочной продуктивности, приросту объемов реализации молока и приросту поголовья коров. Чем лучше результат, тем больше субсидия.

В этом году за счет средств краевого бюджета просубсидировано 164 тыс. тонн молока на сумму 154,4 млн рублей. Средняя ставка субсидирования за счет повышающих коэффициентов составила 941,3 рубля за тонну молока. Из средств федерального бюджета просубсидировано 142,4 тыс. тонн молока на сумму 78,3 млн рублей. Средняя ставка составила 549,7 рубля за тонну молока.