Красноярские ученые разработали биопрепарат для улучшения качества молока

Ученые Красноярского государственного аграрного университета создали инновационный препарат на основе микроорганизмов, который при добавлении его в корма коров позволяет получить молоко лучшего качества и с высоким содержанием жира и белка, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Новые штаммы микробов Bacillus subtilis, созданные красноярскими учеными, зарегистрированы во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов. Исследователи отмечают, что высушенная культура микроорганизмов используется для получения препарата, ферменты которого эффективно осуществляют расщепление крахмала. Включение данной добавки в рацион животных способствует ускоренному росту массы телят и молочной продуктивности у дойных коров.

Разработка успешно прошла испытания на базе сельскохозяйственного производственного кооператива «Элита» Емельяновского района Красноярского края. Согласно полученным результатам с введением в рацион животных разработанного препарата, среднесуточный прирост в весе увеличивается на 70 граммов, что на 21 % больше, чем при использовании традиционных рационов.

Руководитель проекта, заведующая кафедрой анатомии, патологической анатомии и хирургии Красноярского государственного аграрного университета Наталья Донкова рассказала, что технология отличается низкой себестоимостью и небольшими затратами при производстве.

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«Мы получили уникальный препарат с использованием микроорганизмов, способных самостоятельно расщеплять крахмал растительного сырья до простых сахаров. При этом уровень концентрации сахара в продукте достигает 70 %, — пояснила Наталья Донкова. — Разработанные нами препараты в ближайшее время будут апробированы в Рыбинском районе региона на базе молочно-товарного хозяйства „ОПХ Солянское“. После получения результатов заключительных испытаний мы планируем тиражировать технологию по производству препаратов на сельскохозяйственные комплексы по всей России».

Добавим, что проект был выполнен в рамках государственного задания Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Разработка входит в перечень проектов региональной технологической платформы «Продовольственная безопасность Сибири» Красноярского края.